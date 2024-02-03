Girne’ye üç bölgeye katlı otopark projesi

Girne’de Yeni Liman, Açık Pazar ve Kervansaray bölgelerine toplam kapasitesi 1200’ün üzerinde olan 3 adet katlı otopark inşa edilecek

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne merkez ve Kervansaray bölgelerinde başlatılan katlı otopark projeleri ile kentin otopark sorununun çözüleceğini söyledi.

Şenkul, Girne merkez ve Kervansaray bölgelerindeki otopark sorununa çözüm getirmek amacıyla başlatılan katlı otopark projeleri hakkında açıklamada bulundu.

Şenkul, daha önce ifade ettiği katlı otopark çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu anda Yeni Liman, Açık Pazar ve Kervansaray bölgelerine toplam kapasitesi 1200’ün üzerinde olan 3 adet katlı otopark inşa edileceğini söyledi.

Ayrıca, Girne çarşısında da zeminde yaklaşık 110 araçlık otopark için çalışmalara başladıklarını da belirten Şenkul, bu projelerin iki tanesinin öz kaynaklarla, diğer ikisinin ise kamu-özel ortaklıklarıyla hayata geçirileceğini ifade etti. Şenkul, bu adımların Girne'nin otopark sorununu çözme konusundaki “kararlılıklarını” gösterdiğini kaydetti.

Şenkul, “Kentimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz” diyerek, Girne'nin yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların devam edeceğini ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreteceklerini ifade etti.

