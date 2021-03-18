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Girne’ye engelsiz ve doğal yaşam parkı

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Girne Belediyesi’ne ait olan yeşil alanda, çocukların ve Girne sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak engelsiz ve doğal yaşam parkı yapılıyor

Girne’ye engelsiz ve doğal yaşam parkı

 
Girne Belediyesi ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı arasında, “engelsiz ve doğal yaşam parkı” yapılması için protokol imzalandı.
Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde bulunan ve Girne Belediyesi’ne ait olan yeşil alanda, çocukların ve Girne sakinlerinin nefes almasına imkan sağlayacak engelsiz ve doğal yaşam parkının yapılması için iş birliği yapılacak. Girne Belediyesi Kent Estetiği şubesi tarafından hazırlanan projenin bütçesi Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı tarafından finanse edilecek.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, belediye ve vakıf iş birliği ile yapılacak projenin güzel bir örnek olacağını işaret ederek, Girne’ye kendini adayan özel eğitim öğretmeni ve okul müdürü Denkay Başel’in adının verileceği yeşil alan projesinin tüm Girne halkına  hayırlı olmasını diledi. 
Yeşil alan düzenlemesinin tüm giderlerini karşılayacak olan Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel ve Vakıf Başkanı Barış Başel Girne Belediyesi’ne herkesin erişimine imkan tanıyacak şekilde tamamen engelsiz ve doğal malzemelerle düzenlenmesi hedeflenen yeşil alan ile ilgili karar üretmesi ve bu fırsatı tanıdıkları için tüm Girneliler adına teşekkür etti.

 
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