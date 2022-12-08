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“Girne’nin kanalizasyon sorununu çözeceğiz”

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CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’de tonlarca kanalizasyon suyunun arıtılmadan denize dökülerek çevreye ihanet edildiğini vurgulayarak “Maliyeti ne olursa olsun bu sorunu çözeceğiz” dedi

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“Girne’nin kanalizasyon sorununu çözeceğiz”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kentteki kanalizasyon ve çevre kirliliği sorununu acil çözüm bekleyen konuların başında geldiğini söyledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaretinde konuşan Şenkul, Girne’de tonlarca kanalizasyon suyunun arıtılmadan denize dökülerek çevreye ihanet edildiğini vurgulayarak “Maliyeti ne olursa olsun bu sorunu çözeceğiz.” dedi. Şenkul kanalizasyon sorununun çözülmemesinin Girne'nin ekonomik değerini tehdit altına soktuğunu, denizi olmayan bir Girne'nin hiçbir değere sahip olmayacağını belirtti. Şenkul, kanalizasyon projesinde sadece tesis yapımının değil, bakımının da olduğuna işaret etti.
Şenkul, kanalizasyon projesinin yaklaşık 7 milyon Euro maliyetinin olduğunun belirtildiğini, bu nedenle de mevcut belediye başkanının “kanalizasyon projesi yapılamaz” dediğini anımsatarak kendilerinin Almanya’daki ilgili firmayla görüştüğünü, maliyet hesaplaması talep ettiklerini ve ödeme planını sorguladıklarını belirtti. Kanalizasyon projesi için gerekli olan kaynak ödemesinin aylık ödemeler şeklinde yapılabileceğini öğrendiklerini ifade eden Şenkul, bu ödemelerin belediye bütçesi dikkate alındığında cüzi miktarlar olduğunun altını çizdi.   Şenkul, mevcut belediye yönetiminin 2019 yılında kanalizasyon için teklif aldığı firmaya ulaştıklarını, bu tesisin kapasite artışının yapım ve bakım maliyeti dahil o günkü koşullarda aylık 54 bin Euro'luk taksitlerle karşılanabileceğini açıklayarak, ancak mevcut belediye başkanının anlaşılmaz bir biçimde bu projeyi hayata geçirmediğini ifade etti. 
 
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