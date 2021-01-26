Girne’deki yayılma, Türkiye’ye oranla iki kaz fazla

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Girne bölgesindeki yayılmanın nüfusa oranla Türkiye’den iki kat fazla olduğunu vurguladı



İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erden Aşardağ, Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşardağ, Girne bölgesindeki yayılmanın nüfusa oranla Türkiye’den iki kat fazla olduğunu belirtti.

Okulların açılmasıyla ilgili konuşan Aşardağ, zamanlamanın yanlış olduğunu ifade ederek, kararın hatalı olduğunu ve bir an önce bu karardan geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Vaka sayısına göre iyi bir noktada olunmadığının altını da çizen Aşardağ, nüfusa oranla bulaş hızına bakıldığında, Girne bölgesindeki iç bulaş rakamlarının, Türkiye’deki yayılmadan 2 kat fazla olduğunu açıkladı. Aşardağ, Girne bölgesinde tam kapanma yapılmadan vaka sayısında düşüşün gerçekleşmeyeceğini de sözlerine ekledi.

