Girne’de yürekler ağza geldi

Girne Mete Adanır Caddesi’ne dikkatsizce giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada iki kişi yaralandı



Murat ASLAN

Girne Mete Adanır Caddesinde dün saat 18.00 sıralarından yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi.

İki aracın karıştığı trafik kazasında Mercedes marka araç takla atarak tavanı üstünde dururken, Suzuki marka araç ise kaldırıma çarparak durdu.

Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

61 yaşındaki Şennur Aydoğan, yönetimindeki LJ 632 plakalı araç ile Karşıyaka Sokak üzerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Mete Adanır Caddesine giriş yaptı ve cadde üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Gökhan Kara, yönetimindeki TPU 031 plakalı aracın önünü tıkanması sonucu çarpıştılar.

Çarpmaya müteakip kontrolünü kaybeden TPU 031 plakalı araç orta refüje çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan TPU 031 plakalı araç sürücüsü Gökhan Kara ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Emine İzin Avşar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

