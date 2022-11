“Girne’de trafik karmaşası yaratıldı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde yapılanan yol düzenlemesinin, trafiği ve tüm sürücüleri zora soktuğunu vurguladı





Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde yapılanan yol düzenlemesini eleştirerek, trafiği ve tüm sürücüleri zora soktuğunu belirtti.

Yeni uygulamayla Girne girişindeki çemberde yaşanan tıkanmanın çözüldüğünü ancak cadde üzerinde her iki tarafta da iki gidişin yol ortasında tek gidişe indirilmesinin, sonra tekrar iki gidişe çıkarılmasının araçları zora soktuğunu kaydetti.

Avcı, gidiş sadece tek şerit, diğer şerit iki gidiş olarak düzenlenirse daha az risk ve kirlilikle, araçların daha süratli hareket edilebileceğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Avcı, Lefkoşa istikametinden gelip doğu tarafa dönen araçların Girne girişindeki çemberde kuyruk oluşturması, çemberi tıkaması nedeniyle trafiğin durduğunu, yapılan son düzenlemeyle çemberde tıkanma olayının çözüldüğünü kaydetti.

Avcı, ancak, bu cadde üzerinde yapılan her iki tarafta da iki gidişin yol ortasında tek gidişe indirilmesi, sonra tekrar iki gidişe çıkarılması uygulamasının her iki tarafta giden araçları da zora soktuğunu söyledi.

İki gidişli yolda devam ederken yolun tek şeride düşmesi noktasında sağdaki araçların sol şeride geçebilmeleri noktasında zorluk yaşandığını belirten Avcı, soldaki aracın önünün kesilmeye çalışılmasının, her iki sürücünün gerilmesine neden olduğunu, tek şeride girerken arkada gelen her iki şeritteki araçların da durmak zorunda kaldığını ifade etti.

Avcı, şunları kaydetti:

“Şehrin göbeğinde, trafiğin çok yoğun olduğu bir yolda trafiğin iki şeritten tek şeride düşürülmesi trafiği daha da yavaşlatmakta, akaryakıt tüketimini artırmakta, eksoz gazı havaya çok yoğun olarak salınmakta, sürücülerde ve yolcularda gerginlik artırmaktadır.

Yol şeritleri çok daraltılmış olup bir şeritteki kamyon ve otobüslerin olması dahi araçların arasındaki mesafe tartışmaya açılmaktadır. Bu yolda bisiklet sürme imkanı kalmamıştır. Motosikletler kaldırımları kullanmaktadırlar.

Çevre Bakanlığı'nın hava kirliliğini ölçen cihazını bu yol üzerine yerleştirmesi ile alınacak sonucun hava kirliliği ile ilgili bir gerçeği ortaya koyacağı düşüncesindeyiz.

Sonuç olarak yapılan düzenleme trafiği rahatlamadığı, sürücü ve araçların güvenliğini azalttığı, çevreyi kirlettiği göz önüne alınarak yeniden bir düzenleme yapılması kaçınılmaz olduğu düşüncesindeyiz.”

Avcı, en basit düzenlemeyle bir gidiş sadece tek şerit, diğer şeridi de iki gidiş olarak düzenlenmesiyle daha az risk ve kirlilikle ve daha süratli hareket edilebileceğini belirtti.