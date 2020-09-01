banner480
banner69
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
253 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
 
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
32 0
GG solak peşinde
GG solak peşinde
233 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
252 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
banner460

Girne’de nüfus 100 bini geçti

banner476

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü, Belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı alıp personel çalıştırdığını ancak Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğunu söyleyerek “Bu da kentte yaşayanları olumsuz etkiliyor” dedi

Girne’de nüfus 100 bini geçti
 
 
Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğunu, bunun da kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak olumsuz etkilediğini söyledi.
Nidai Güngördü, Take Action Cyprus platformu adına bir heyeti kabul etti. Belediyenin 33 bin nüfusa göre katkı aldığını ve personel çalıştırdığını ancak Girne’de nüfusun 100 binin üzerinde olduğunu belirtti.
En erken zamanda nüfus sayımı yapılmasının şart olduğunu belirten Güngördü, nüfus yoğunluğunun, kentte yaşayanları sosyolojik ve psikoloji olarak da etkilediğini söyledi.
Belediye açıklamasında, Platform temsilcilerinin de kentteki nüfus yoğunluğundan rahatsızlık duyduklarını, yeşil alanlara ve spor yapılabilecek alanlara ihtiyaç duyulduğu ve çevre kirliliğinin de arttığını belirterek, işletmelere yönelik plastik kullanımının sınırlandırılması, çevreyi kirletenlere cezaların daha da caydırıcı yapılması talebinde bulunduğu aktarıldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.