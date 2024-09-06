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Girne’de mülkiyet bırakan Ruma en büyük ikinci ödeme

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Girne’de bulunan önemli bir taşınmaza ilişkin Taşınmaz Mal Komisyonu’nda çözüm arayan Rum’un başvurusu sonuçlandı. Söz konusu Ruma bugüne kadarki en büyük ikinci ödeme yapıldı

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Girne’de mülkiyet bırakan Ruma en büyük ikinci ödeme
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine kullanım kaybı ve manevi tazminat ödenmesine karar verilen Kıbrıslı bir Rum’un, mülkiyet sorununun çözümü için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yaptığı başvuru sonuçlandı.  

Loizidou benzeri mülkiyet başvurularından biri olmakla birlikte söz konusu başvuruda, Lozidou’nun aksine, çözümü Avrupa Konseyi ve AİHM tarafından etkin iç hukuk yolu olarak kabul edilen TMK önünde aramaya karar veren Kıbrıslı Rum’un başvurusu yakın zamanda çözüme kavuştuğu öğrenildi.

 AİHM’in ihlal kararının icra denetimi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi önünde sürüyor. Bu başvuruda başvuru sahibi Rum'un TMK önünde başvurusunun sonuçlandırılmış olmasının Delegeler Komitesi önündeki icra sürecini de olumlu etkilemesi bekleniyor. Ayrıca bu gelişmenin, TMK’nın etkin iç hukuk yolu olma niteliğini, Rum tarafının iddialarının aksine, pekiştirdiğine dikkat çekiliyor.

Bunun yanı sıra, TMK önünde neticelenen başvurunun, Girne’de bulunan önemli bir taşınmaza ilişkin olduğu ve başvuruyu neticelendirmek için yapılan ödemenin TMK’nın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük ikinci ödeme niteliğini taşıdığı belirtildi.

LOİZİDOU DAVASI

Kıbrıslı Rum Titina Loizidou, 22 Temmuz 1989'da, KKTC'de toprak ve mülkünün kaldığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine AİHM'e başvurmuştu. AİHM, Loizidou'nun başvurusunu karara bağlayarak, Loizidou'ya maddi tazminat ödenmesine karar vermiş ve 2 Aralık 2003'te Loizidou'ya tazminat ödenmişti. Delegeler Komitesi, 22 Eylül 2022'de AİHM'nin Loizidou kararına yönelik, TMK tarafından alınan önlemleri etkin ve yeterli bularak, incelemeyi kapatmıştı.

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