Girne’de iki ayrı yerde alkollü araç kullanan şahıslar kaza yaptı

Girne’de sabaha karşı meydana gelen ve iki alkollü sürücünün karıştığı iki ayrı kazada dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, ilk kazanın saat 04.15 sıralarında, Çatalköy’de meydana geldiği; Simge Kalyoncu'nun (K-25) 117 mlgr alkollü içki tesiri altında kullandığı LL 366 plakalı araç ile caddeye dikkatsizce giriş yapması ve o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden Salahi Debreli (E-39) yönetimindeki TNH 597 plakalı aracın önünü tıkaması sonucunda çarpıştıkları kaydedildi.



Açıklamada, çarpmanın etkisi ile TNH 597 plakalı aracın yolun solundan dışarıya çıkıp reklam tabelasına çarpıp, tekrardan kontrolsüzce yola girip yolun sağından dışarıya çıkarak kaldırım üzerinde durduğu, LL 366 plakalı aracın ise yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp bir markete ait park alanı içerisinde, park halinde bulunan MT 715 plakalı araca çarpıp durduğu belirtildi.



Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile LL 366 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fırat Buran (E-19) ve Melis Tat (K-22) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerinin ardından Cerrahi Servisinde gözetim altına alındı.



Öte yandan, saat 05.30 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Chıjıoke Collıns Nwatu’ın (E-25), 66 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UM 414 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun güney kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma, ardından da kaldırım üzerinde bulunan trafik aydınlatma direğine çarptığı kaydedildi.



Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı fakat araç sürücüsünün tutuklandığı belirtildi.



Polis her iki kaza hakkında soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

