Girne’de elektrik kesintisi

Girne Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village bölgesi, Arapköy Su Pompası ve Barış Plajı bölgesine yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) tarafından yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle meydana gelecek kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında olacak.
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