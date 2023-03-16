banner913
banner932
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
6 0
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
9 0
 
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
13 0
KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi
KTAMS Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler konusunda KHK’yı eleştirdi
4 0
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
Polis haberleri… Girne’de 1 kilo uyuşturucu bulundu
14 0
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
Alsancak'ta yarın elektrik kesintisi olacak
11 0
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
Haspolat İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenledi
32 0
banner915

Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

banner476

banner825
Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek
banner931
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta ve alçak gerilim şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere elektik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, yarın saat 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Tatlısu sahil kısmına, 13.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Yeni Liman Yolu’na, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise Girne Ocak Kulübü civarına elektrik verilemeyecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.