Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta ve alçak gerilim şebekelerinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere elektik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek Girne Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, yarın saat 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında; Tatlısu sahil kısmına, 13.00 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında; Yeni Liman Yolu’na, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise Girne Ocak Kulübü civarına elektrik verilemeyecek.
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