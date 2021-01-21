Girne’de aşılar ilk günden bitti

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci dün 80 yaş üzeri 200 kişiye aşılama yapıldığını ve ellerindeki aşıların bittiğini söyledi



Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci dün 80 yaş üzeri 200 kişiye aşılama yapıldığını ve ellerindeki aşıların bittiğini söyledi.

Bakanlıktan yeni aşı talebinde bulunacaklarını ifade eden Birinci, Girne ve bölgesinin özellıkle son günlerde artan vakalar nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirterek, Sağlık Üst kurulunun gerekirse yeni kararlar üretmesi gerektiğine değinerek sağlığın ekonomiden önce olması gerektiğine dikkati çekti.

