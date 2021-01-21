banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
11 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
24 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
38 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
29 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
27 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
18 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
37 0
banner529
banner570

Girne’de aşılar ilk günden bitti

banner476

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci dün 80 yaş üzeri 200 kişiye aşılama yapıldığını ve ellerindeki aşıların bittiğini söyledi

Girne’de aşılar ilk günden bitti
banner601

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci dün 80 yaş üzeri 200 kişiye aşılama yapıldığını ve ellerindeki aşıların bittiğini söyledi.
Bakanlıktan yeni aşı talebinde bulunacaklarını ifade eden Birinci, Girne ve bölgesinin özellıkle son günlerde artan vakalar nedeniyle ciddi risk altında olduğunu belirterek, Sağlık Üst kurulunun gerekirse yeni kararlar üretmesi gerektiğine değinerek sağlığın ekonomiden önce olması gerektiğine dikkati çekti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.