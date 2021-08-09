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Girne’de 8 ay önce otobüsün çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Girne’de 8 ay önce otobüsün çarptığı yaya 49 yaşındaki İsmail Alibay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Girne’de 8 ay önce otobüsün çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Polisten verilen bilgiye göre, 08 Aralık 2020 tarihinde,  Girne'de Şht Hüsnü Mustafa Sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü sırada,  Abdüllatif Hakan yönetimindeki TJG 685 plakalı otobüsün çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan İsmail Alibay (E-49),  tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde bugün saat 14:00 sıralarında yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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