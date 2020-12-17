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Girne’de 6 işletmeye mühür

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Girne’de yasal izinleri eksik olan veya hijyenle ilgili önlemleri yetersiz bulunan Ateş Kebap, Çağdaş Pastahanesi, Zeytinlik Kasap, Beer Point, Cyprus Hair Aesthetics isimli işletmeler mühürlendi

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Girne’de 6 işletmeye mühür
 
 
 
Girne Belediyesi, 1-15 Aralık döneminde gece baskınları da dahil 96 farklı işletmeyi denetleyip, 6 işletmeyi mühürledi.
1-15 Aralık 2020 döneminde gece baskınları da dahil olmak üzere yapılan denetimlerde toplam 96 farklı işletmeye ziyaretler düzenlendi. Bu denetimler kapsamında, Tazecik Gıda ve Heybe Restoran isimli işletmelere çeşitli eksiklerinden dolayı toplam 1680TL para cezası kesildi.
Yasal izinleri eksik olan veya hijyenle ilgili önlemleri yetersiz bulunan Ateş Kebap, Çağdaş Pastahanesi, Zeytinlik Kasap, Beer Point, Cyprus Hair Aesthetics isimli işletmeler mühürlenmiş; eksiklikleri giderildikten ve hijyenle ilgili tüm önlemleri sağladıktan sonra yeniden faaliyetlerine izin verilmiştir. 
Yapılan raf kontrollerinde Mami Malti Market işletmesinden açık alanda satışı yasak 10 adet ürüne imha için el konuldu.

 
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