Girne’de 21 günde 249 yerel bulaş

Alsancak ve Lapta’da hız kesmeyen yerel bulaş, bölgede ciddi bir paniğe neden oluyor. Ocak ayından bugüne kadar Girne ve bölgesinde toplam 249 yerel bulaş tespiti yapıldı





Alsancak, Lapta, Karşıyaka ve Girne’de hız kesmeyen yerel bulaş, bölgede ciddi bir paniğe neden oluyor.

Lapta’da bir kahvehanede başladığı tahmin edilen bulaş, daha sonra berberde ardından da fırın işçilerinde tespit edildi. Kısa sürede bölgede hızla yayılan bulaş sonucu 7 günde yaklaşık 40 pozitif vakaya ulaştı.

Pozitif vakaların çok sayıda temaslısı da karantinaya alınırken, 5 günde yayılan vakalar bölgede endişeye neden oldu.

1-21 Ocak tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sadece Girne ve bölgesinde toplam 249 yerel bulaş tespiti yapıldı. (Dün akşam açıklanan yerel vaka rakamları dahil)

Çatalköy bölgesinde vakaya rastlanmazken, Esentepe bölgesinde 2 vaka tespiti yapıldı.

Bölgede tablonun giderek kötüleştiğini ifade eden Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, Alsancak- Lapta’da vaka sayısının arttığını, önceki akşam 35 vaka olduğunu, ilerleyen saatlerde 40’a yükseldiğini ve dün 2 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.

Ataser “Vaka sayımız artıyor ama biz bir şey yapamıyoruz” dedi. 2 gündür bölgeyi 15 gün boyunca kısıtlı kapanmaya gidilmesini talep ettiklerini bir kez daha yineleyen Ataser, bölge sakinin oldukça tedirgin olduğunu ifade etti. Ataser, önceki akşam 35 vaka olduğunu, ilerleyen saatlerde 40’a yükseldiğini ve dün 2 vaka daha tespit edildiğini açıkladı.



LAPTA

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, son bir haftada bölgede 40'a yakın pozitif vaka olduğunu ve çok sayıda temaslı tespiti yapıldığını söyledi.

Bölgede radikal kararların alınması yönünde bir takım taleplerde bulunduklarını ifade eden Aktuğ, taleplerini bakan Pilli’ye aktardıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını ifade etti.

Karşıyaka, Alsancak ve Lapta bölgesi için en azından bir hafta 10 günlük bölgesel bir kısıtlama öngördüklerini ifade eden Mustafa Aktuğ, “Bakan Ali Pilli’ye öngörümüzü aktardık. Bir hafta 10 günlük bir kapatma ile daha sıkı tedbirlerin alınacağı inancındayım. Bir aksilik olmazsa Pazartesi okulların açılacağı söylendi, bu vaka sayısı ile okulların açılması ne kadar doğru bir karar olacak henüz bilmiyoruz.” dedi.

Temaslı sayısının da tam net bilinmediğini ifade eden Aktuğ, “40’a yakın bir pozitif var bunların da 400-500 temaslısı olduğu yönünde bir tahmin var” dedi. Aktuğ, “Bölgede yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı ve risk grubundan olanlar söz konusu. Bunlar bizi çok ciddi düşündürüyor ve daha da bulaş yayılmadan önünü almak isteriz” dedi.



GİRNE

Girne’de ise geçen hafta bir avukatlık bürosunda bir sekreterin testinin pozitif çıkması ile hukuk bürosunun karantinaya alındığı öğrenildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne ve bölgesinde toplam 20 yerel vaka tespit edildiğini ve önlemleri arttıracaklarını kaydetti. Güngördü, “Girne sınırları içinde yer alan 14 casinonun açık olduğu konusunda bilgi aldık. Casino İşletmecileri, casinolarda her türlü önlemleri alacaklarını söyledi” dedi.













