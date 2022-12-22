UBP, Girne Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Nidai Güngördü ile birlikte Girne çarşısında yürüdü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ünal Üstel, Girne Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Nidai Güngördü ile birlikte Girne çarşısında yürüdü. Yürüyüşe hükümet ortakları da destek verdi.

Bir şölen havasına dönün yürüyüşte vatandaşlarla sohbet eden Ünal Üstel, “Biz reformu güçlü belediyeler yaratmak için hazırladık. Artık belediyelerin gelirleri artacak, güçlü mali yapıya kavuşacaklar. Güçlü Girne Belediyesi Nidai Güngördü’nün tecrübesi ile yeni dönemde büyük projelere imza atacaktır” dedi.

Üstel, “Girne’de hizmet devam edecek, Girne yeniden kazanacak” diye konuştu.

Nidai Güngördü ise, Girne’nin sorunlarını bildiklerini ve yeni dönemde güçlü mali yapıya sahip Girne Belediyesi ile sorunları bir bir çözeceklerini kaydetti. Güngördü, yeni dönemde hizmet çıtasını yükselteceklerini söyledi.

Hükümetin de desteğiyle Girne’de büyük projeleri hayata geçirmenin zamanının geldiğine vurgu yapan Güngördü, “Girne yeniden kazanacak” dedi.



