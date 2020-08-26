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Girne ve Lefkoşa'da elektrik kesintisi yapılacak

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Girne ve Lefkoşa'da elektrik kesintisi yapılacak

Girne bölgesinde Bahçeli köyüne yarın 09:30 ile 12:30 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

Lefkoşa’daki alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Hüseyin Amca Caddesi, Ali Yusuf Hacı Sokak, Bindallı Sokak, Ünüvar Sokak, Şanlıova Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.

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