banner583
banner590
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
15 0
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
35 0
 
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
9 0
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
31 0
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
64 0
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
19 0
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
44 0
banner529
banner570

Girne ve Haspolat'ta elektrik kesintisi yapılacak

banner476

Girne ve Haspolat'ta elektrik kesintisi yapılacak
banner601

Girne’de elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar Yalı Mahallesi, Sitera Marin Sitesi Benzinci Bölgesi, Seralar bölgesine elektrik verilmeyecek.
Öte yandan Haspolat Kirli Sanayi bölgesine yarın 1 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 12:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında olacak.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.