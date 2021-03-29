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Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi yapılacak

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Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi yapılacak
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Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik  Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Flipper Tatil Köyü ve Sempati Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek. 
Öte yandan Gazimağusa’da Maraş Osmanlı Sokak’ta yarın 6 buçuk  saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik  Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Maraş Osmanlı Sokak’a elektrik verilemeyecek.
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