Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi yapılacak

Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Flipper Tatil Köyü ve Sempati Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

Öte yandan Gazimağusa’da Maraş Osmanlı Sokak’ta yarın 6 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Maraş Osmanlı Sokak’a elektrik verilemeyecek.