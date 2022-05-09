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Girne ve Esentepe bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

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Girne ve Esentepe bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 9.00-13.00 saatleri arasında Çatalköy Lemar ve Şah Market arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektriğin, çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

Öte yandan yarın Esentepe’de bazı yerlere 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında; Esentepe Halk Plajı ile Esentepe Gül Market (Eski Tempo Supermarket) bölgesinde olacak.

Elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği kaydedilirken, vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, mağduriyet yaşamaması için de gerekli tedbirleri alması istendi.

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