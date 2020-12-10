Girne Üniversitesi’nde iki açılış birden

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binası, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından yarın açılacak. Törende, Günsel Aile Kurulu’nun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen konferans salonu ve Covid-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek

Girne Üniversitesi yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının açılışı, 18 Aralık Cuma Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılacak. Törende Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek.3 bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor.Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” adı verilen Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında yer alacak 400 kişilik konferans salonunun açılışı da aynı törende gerçekleştirilecek. Ev sahipliği yapacağı pek çok bilimsel ve kültürel etkinlikle Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu, Girne Üniversitesi öğrencilerinin ve halkın kullanımında olacak.Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yeni binası ve Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu’nun yanı sıra aynı törende 42 sanatçının 65 eserinden oluşan COVID-19 sergisinin açılışı da gerçekleştirilecek. “COVID-19 Sergisi”nde, YDÜ öğretim elemanları ile Türk Dünyası’ndan Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan ödüllü 42 sanatçının resim ve baskı resimlerinden oluşan eserleri yer alacak.Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın teşrifleriyle açılışını yaptığımız Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Salonu’nun ardından, bu hafta yeni bir eserin açılışını daha yapmaktan onur duyuyoruz” dedi. Girne Üniversitesi’nin akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle ülkemize büyük bir değer kattığını ifade eden Haskasap, yeni yatırım ve projelerle Girne Üniversitesi’ni büyütürken Girne’yi büyütmeye de devam edeceklerini söyledi.Yrd. Doç. Dr. Cemre Günsel HaskasapProf. Dr. İlkay Salihoğlu