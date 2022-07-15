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Girne Turizm Limanı kilitlendi

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Girne Turizm Limanı dün aşırı yoğunluk nedeniyle kilitlendi. Limana giriş çıkışlar trafiğin kilitlenmesi nedeniyle uzun süre kapandı

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Girne Turizm Limanı kilitlendi
 
 
Girne Turizm Limanı'nda kapasite yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle dün adeta izdiham yaşandı.
Hem yük limanı hem de yolcu limanı olarak kullanılan Girne Turizm Limanı'nda dün yaşanan aşırı yoğunluk, işlerin durmasına neden oldu.
Yoğunluk nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları limanın dışına taştı.
Araç giriş çıkışlarının kilitlendiği ve limandan uzanan araç kuyruğunun Doğanköy bölgesine kadar ulaştığı limanda hem vatandaşlar hem de personel çaresiz kaldı.


Girne Turizm Limanı'na giriş çıkışlar trafiğin kilitlenmesi nedeniyle uzun süre kapandı. Personel eksikliği nedeniyle işlemlerin yavaş yürüdüğü limanda, kapasite yetersizliği de yaşanıyor.
Hem personel eksikliği hem de limanın kapasitesinin şu anki trafiğe yetmemesi, yıllardır kanayan yara olarak duruyor.

 
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