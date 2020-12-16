Girne TMK'da pozitif vaka

Ülkemizde son günlerde atış göstermeye başlayan yeni tip koronavirüs vakaları halkta endişe yaratmaya başlarken, bugün sabah saatlerinde Girne'deki okulda bir öğretmenin pozitif olması Girne'de panik yarattı.

Bize ulaşan bilgilere göre Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nde bir öğretmenin yaptırdığı koronavirüs testini pozitif çıkması nedeniyle okulda büyük panik yaşandığı bildirildi.

Öğretmenin birçok kimişyle temaslı olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.