Girne şenlendi

Girne Belediyesi’nin rengarenk balonlar ve şekerci dükkanı konseptiyle süslediği araç ve gezi treni, Girne sokaklarını şenlendirdi, çocukları keyiflendirdi

Girne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şeker tadında geçti. Girne Belediyesinin rengarenk balonlar ve şekerci dükkanı konseptiyle süslediği araç ve tren, Girne'deki sokaklardan geçerek, balkonlarda heyecanla bekleyen çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de tura katılarak çocukları selamladı. Covid 19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'larını doyasıya yaşayamayarak evlerinde geçiren çocukları bir nebze gülümsetmek için Sosyal İşler Şubesi personeli ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi'nden çocuklar, neşeli kostümler giyerek, renkli şekerler ve renkli maskeler dağıttı.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, "Covid salgını nedeniyle biz sizlere geldik. Bayramınızı kutlar, tüm dünyaya barış, sevgi ve hoşgörü dilerim. Hepinizi sevgiyle kucaklar teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere" dedi.