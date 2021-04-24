banner583
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
22 0
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
Göçmenköy Akademide, Çocuk Bayramı kutlandı
11 0
 
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
Adem Kaner ve Vedat Kaner anısına Kalkanlı’da anı ormanı oluşturuldu
35 0
Kargayla mücadele 2 Mayıs’ta başlayacak
Kargayla mücadele 2 Mayıs’ta başlayacak
73 0
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
Cimnastik hakemlerimiz, TCF kursunda başarılı
23 0
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
Kazaya davetiye çıkarıyorlar
43 0
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
10 0
banner529
banner570

Girne şenlendi

banner476

Girne Belediyesi’nin rengarenk balonlar ve şekerci dükkanı konseptiyle süslediği araç ve gezi treni, Girne sokaklarını şenlendirdi, çocukları keyiflendirdi

Girne şenlendi
banner630

Girne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şeker tadında geçti. Girne Belediyesinin rengarenk balonlar ve şekerci dükkanı konseptiyle süslediği araç ve tren, Girne'deki sokaklardan geçerek, balkonlarda heyecanla bekleyen çocuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de tura katılarak çocukları selamladı. Covid 19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'larını doyasıya yaşayamayarak evlerinde geçiren çocukları bir nebze gülümsetmek için Sosyal İşler Şubesi personeli ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi'nden çocuklar, neşeli kostümler giyerek, renkli şekerler ve renkli maskeler dağıttı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, "Covid salgını nedeniyle biz sizlere geldik. Bayramınızı kutlar, tüm dünyaya barış, sevgi ve hoşgörü dilerim. Hepinizi sevgiyle kucaklar teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere" dedi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.