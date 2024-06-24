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Girne Oda Tiyatrosu'nda yarın ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ oyunu sahnelenecek

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Girne Belediye Tiyatrosu Gençlik Ekibi, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ oyununu yarın Girne Oda Tiyatrosu’nda sahneleyecek.

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Girne Oda Tiyatrosu'nda yarın ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ oyunu sahnelenecek
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Girne Oda Tiyatrosu açıklamasına göre saat 20.00'de başlayacak oyun, yalnızca bir kez sahnelenecek ve ücretsiz olacak.
 
Öte yandan, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gençlik ekibi kadrosunu genişleteceğinden çalışmalarına yaz döneminde devam edecek ekibe 12-18 yaş grubundaki çocuklar kayıt yaptırabilecek. Konu hakkında daha fazla bilgi 0533 863 09 58 numaralı telefondan alınabilecek.
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