Girne Oda Tiyatrosu'nda yarın ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ oyunu sahnelenecek

Girne Oda Tiyatrosu açıklamasına göre saat 20.00'de başlayacak oyun, yalnızca bir kez sahnelenecek ve ücretsiz olacak.
Öte yandan, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gençlik ekibi kadrosunu genişleteceğinden çalışmalarına yaz döneminde devam edecek ekibe 12-18 yaş grubundaki çocuklar kayıt yaptırabilecek. Konu hakkında daha fazla bilgi 0533 863 09 58 numaralı telefondan alınabilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.