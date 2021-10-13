Girne'nin bazı bölgelerine 12 saat elektrik verilemeyecek

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerinde yarın 12 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 08.00-20.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Elexus Otel arasındaki bölge, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

TATLISU’DA DA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Tatlısu köy içi ve su pompası bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) açıklamasına göre, kesinti 09.00-15.00 saatleri arasında olacak.