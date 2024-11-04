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Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

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Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım ve proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelerde 10.00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti yapılacak bölgeler şöyle;
“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarı”
 
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