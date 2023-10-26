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Girne'nin batı bölgelerine yarın beş saat elektrik verilemeyecek

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Girne’nin batısındaki birçok bölgeye yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyecek.

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Girne'nin batı bölgelerine yarın beş saat elektrik verilemeyecek
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KIB-TEK’in açıklamasına göre, trafo merkezinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şu bölgelerde elektrik kesik olacak:
“Alsancak Sahara Sitesi, Hasan Uzun Petrol bölgesi, Merit Park Hotel, Mountain View Hotel bölgesi, Kaya Palazzo Hotel bölgesi, Tempo Market bölgesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali bölgesi, Karaoğlanoğlu Kervansaray bölgesi, Merit Park Hotel bölgesi, Girne Çevre Yolu batı bölümleri, Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu köyü, Ilgaz köyü ve su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu'nun batısı dağ yönü, Alsancak Lemar ve bölgesi, Merit Crystal Cove Hotel ve çevresi, Karaoğlanoğlu Caddesi'nın batısı, Starling Market ve Deniz Kızı Hotel bölgesi, Barehill Hotel, Çıkarma Plajı'nın batısı, Alsancak Sahil, 5. Alay ve Camelot Beach Club bölgesi, Ak 2000 Sitesi, Lapta Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi dağ kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgesi, Alsancak Mezarlık bölgesi, Alsancak Ankara Caddesi ve Atakara Market civarı, Alsancak Belediyesi ve bölgesi, Green Petrol bölgesi, Alsancak Halk Plajı bölgesi, Lapta Huzur Evi ve Gençlik Kampı bölgesi, Alsancak'ın bir kısmı, Milos Park Sitesi, Riverside Hotel bölgesi, Andelip ve Kavanlar Siteleri ve civarı, Alsancak dağ yönü (kısmen) ile Malatya Köyü, Alsancak güney ve güney batı bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri bölgesi ile Lapta Polis Karakolu bölgesi, Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ve Başpınar’ın doğusu.”
 
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