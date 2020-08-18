Girne Limanı’nda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Girne Limanı’nda dün çekilen görüntülerde, sosyal mesafenin unutulması dikkat çekti

Ülkemizden Türkiye’ye gidecek olan kişilerin kullandığı Girne Limanı’nda sosyal mesafe adeta hiçe sayıldı.

Gerek uzmanların gerekse yetkililerin sıklıkla uyardığı kurallardan birisi olan sosyal mesafe Girne Limanı’nda unutuldu.

Kıbrıs Postası’na görüntüleri ulaştıran bir vatandaş, daha önceden de Girne Limanı’nda karşılaşılan bu tür görüntüler ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

