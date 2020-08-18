Girne Limanı’nda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ülkemizden Türkiye’ye gidecek olan kişilerin kullandığı Girne Limanı’nda sosyal mesafe adeta hiçe sayıldı.
Gerek uzmanların gerekse yetkililerin sıklıkla uyardığı kurallardan birisi olan sosyal mesafe Girne Limanı’nda unutuldu.
Kıbrıs Postası’na görüntüleri ulaştıran bir vatandaş, daha önceden de Girne Limanı’nda karşılaşılan bu tür görüntüler ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.