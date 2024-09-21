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Girne Lefkoşa ana yolu yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı

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Girne Lefkoşa ana yolu yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı
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Girne-Lefkoşa ana yolunda biriken yağmur suları tahliye edilerek, yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa ana yolunun Lavinium Sitesi önlerinde yol içerisinde biriken yağmur suları iş makineleriyle yapılan çalışma ile tahliye edilerek,  yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.
 
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