Girne Lefkoşa ana yolu yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı

Girne-Lefkoşa ana yolunda biriken yağmur suları tahliye edilerek, yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa ana yolunun Lavinium Sitesi önlerinde yol içerisinde biriken yağmur suları iş makineleriyle yapılan çalışma ile tahliye edilerek, yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.