Girne Kordonboyu'nda inler cinler top oynuyor

Girne bölgesinde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeni ile hafta sonunun gözde mekanlarından Girne Kordonboyu sokakları boşaldı

Koranvirüsün ülkemizde son zamanlardaki yüksek seyirde devam eden etkisi nedeni ile halk sokağa çıkmaya korkar oldu.Özellikle yaz mevsiminde hafta sonlarının turistlerin yanı sıra yerli halkın da severek ziyaret ettiği Girne-kordonboyunda sokaklar boş kaldı.Kordonboyunda bu mevsimde iğne atsan yere düşmeyen görüntülere sahne olan sokaklar, Covid-19 nedeni ile oldukça sakin.Girne bölgesinde artış gösteren vakalar halkta tedirginliği artırarak kalabalık yerlerden kaçınılmasına neden olurken, geçmiş yıllarda cıvıl cıvıl olan kordonboyunda esnaf iş yapamaz hale geldi.Kordonboyunda sokaklar tenhalaştı, kafe ve restoranlarda masalar boş kaldı. Turistik eşya satışı yapan işletmeler ise turist olmaması nedeni ile dükkanlarını açmıyor.Normal zamanda bu mevsimde tekne turlarına katılmak için uzun kuyruklar oluşurken, tekneler limandan çıkmak için müşteri bulamıyor.Covid-19 önlemleri nedeni ile parklar kapatıldı, bölgedeki seyyar satıcılar ise tezgah açmadı.İçinde bulunduğumuz bu zor günlerden ise en çok esnaf nasibini aldı.