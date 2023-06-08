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Girne Kaçış Yolu trafiğe açılıyor

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Girne trafiğini kısmen de olsa rahatlatması beklenen Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı tamamlandı

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Girne Kaçış Yolu trafiğe açılıyor
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne trafiğine önemli bir soluk getirecek olan Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahının tamamlandığının müjdesini vererek yönlendirme tabelaları üzerindeki örtülerin açılıp araç trafiğine açılacağını duyurdu.
Şenkul, Bellapais – Ciklos/Lefkoşa Anayolu bağlantı güzergahı olan ve ‘Kaçış Yolu’ olarak adlandırılan yolda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
Şenkul’un paylaşımı şöyle:
“Bu noktada 2 önemli konuya herkesin dikkatini çekmek istiyoruz:
1- Kamyon, Beton mikseri, Otobüs gibi taşıtların bu yolu kullanması yasak olmakla birlikte caddenin iki giriş yönünde de yüksek araçların geçişini engelleyecek bariyerler olacaktır.
2- Boğaz Yolu caddesi kentin trafiğinden kısa yoldan kurtulmak için iyi bir seçenek olmakla beraber kesinlikle hız yapılacak bir yol değildir.
Doğu başlangıç noktası evlerin içinden geçerken batı bitiş noktasına gelirken de tehlikeli virajlar bulunmaktadır.
Bu uyarılarımız dikkate alınırsa hız yapmadan da Ozanköy çemberinden 5 dakika içinde Ciklos’a veya Dr.Fazıl Küçük çemberine çıkabileceğinizi müjdelemek istiyoruz”
 
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