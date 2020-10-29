Girne ile Çatalköy bölgesinde birçok yerde elektrik kesintisi olacak

Girne’nin bazı bölgelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu gece yarısından itibaren planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

KIB-TEK’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“30 Ekim 2020 Cuma günü, Teknecik Elektrik Santrali’nde yapılacak olan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle; 00:30’dan yaklaşık olarak 04:30 saatine kadar arasında, Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi, Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Tekneciğin Batısı, Acapulco Kavşağı ve Barış Plajı Bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy Kuzey Sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası, Çatalköy'ün Doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri Bölgesi ve Şehit Çocuğu arsaları, Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi ve Elexus Hotel’in elektrik enerjisi kesik olacaktır.

Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”