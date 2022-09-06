Girne için talipler çoğalıyor

Özdal Kerem ve Orçun Kamalı, Girne Belediye Başkanlığı için UBP’ye aday adaylığı başvurusunu yaptı

Öğretim görevlisi Özdal Kerem, Girne Belediye Başkanlığı için UBP’ye aday adaylığı başvurusunu yaptı.Özdal Kerem sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:“Saygıdeğer Girneli kardeşlerim, mensubu bulunduğum Ulusal Birlik Partisinden sizlere ve Girnemize laik olduğu hizmetleri sunabilmek için Belediye başkan aday adaylığı müracaatımı ilçe başkanımıza sundum”Öte yandan Orçun Kamalı daUBP Girne belediyesi başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulundu.Kamalı yaptığı açıklamada "İçinizden biriyim, Girne'de ömrü geçen, birlikte yaşadıklarımızı yaşayan , yaşadığımız sorunları bilen, çözümler için vizyon sahibi , takım çalışmasına inanan, Birlikte yerinde çözüm anlayışını benimseyen kişiyim" dedi.Özdal KeremOrçun Kamalı