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Girne için talipler çoğalıyor

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Özdal Kerem ve Orçun Kamalı, Girne Belediye Başkanlığı için UBP’ye aday adaylığı başvurusunu yaptı

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Girne için talipler çoğalıyor
 
 
Öğretim görevlisi Özdal Kerem, Girne Belediye Başkanlığı için UBP’ye aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Özdal Kerem sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:
“Saygıdeğer Girneli kardeşlerim, mensubu bulunduğum Ulusal Birlik Partisinden sizlere ve Girnemize laik olduğu hizmetleri sunabilmek için Belediye başkan aday adaylığı müracaatımı ilçe başkanımıza sundum”


KAMALI DA ADAY
Öte yandan Orçun Kamalı da, UBP Girne belediyesi başkanlığı için aday adaylık başvurusunda bulundu.
Kamalı yaptığı açıklamada "İçinizden biriyim, Girne'de ömrü geçen, birlikte yaşadıklarımızı yaşayan , yaşadığımız sorunları bilen, çözümler için vizyon sahibi , takım çalışmasına inanan, Birlikte yerinde çözüm anlayışını benimseyen kişiyim" dedi.
 

Özdal Kerem
 

Orçun Kamalı
 
 
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