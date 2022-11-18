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Girne için beşinci aday

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KSP, Girne’de Osman Zorba’yı aday çıkarma kararı aldı

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Girne için beşinci aday

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) Girne  Belediye Başkanlığına Osman Zorba’yı aday gösterme kararı aldı.
Zorba, 25 Aralık'taki yerel seçimde mevcut Girne Belediye Başkanı ve bağımsız aday Nidai Güngördü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Murat Şenkul ve diğer bağımsız adaylar Zeki Çeler ve Özdal Kerem ile yarışacak.
Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi adına yapılan yazılı açıklamada, partinin Girne Belediye Başkanlığı için Osman Zorba’yı aday gösterme, ülke geneli belediye meclis üyeliği için de Bağımsızlık Yolu adaylarını destekleme kararı alındığı belirtildi.
 
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