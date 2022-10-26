Girne Hastanesi ihalesi yine durdu

Geçen hafta Merkezi İhale Komisyonu’nun oybirliği kararı ile Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına verilen Girne Hastanesi’nin ihalesi, Rekabet Kurulu’na gerçekleştirilen itiraz sonrası yine durduruldu





Girnelilerin dört gözle beklediği ve gelişen Girne’de ciddi bir ihtiyaç halini alan Girne Hastanesi’nin ihale yine durduruldu.

Geçen hafta Merkezi İhale Komisyonu’nun oybirliği kararı ile Tüfekçi ve Gülenay İnşaat Şirketlerinin iş ortaklığına verilen ihale önceki gün Rekabet Kurulu’na gerçekleştirilen itiraz sonrası yine durduruldu. Rekabet Kurulu, ihaleye katılan ancak kazanamayan bir firmanın yaptığı itiraz nedeniyle Merkezi İhale Komisyonu’na ihaleyi durdurma yazısı yazıldığı kaydedildi.

Bilindiği üzere Rekabet Kurulu’nun itirazı görüşüp bir karara varabilmesi adına 10 iş günlük bir süresi var. Bu süre sonucunda ya itiraz kabul edilerek ihalenin iptali sağlanacak ya da itiraz reddedilerek ihale prosedürü kaldığı yerden devam edecek. Merkezi İhale Komisyonu ise bu süre zarfında ihaleyi durdurmak ve bir işlem yapmamakla yükümlü.

Rekabet Kurulu Başkanı Selim Altıncık ve Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, söz konusu itirazın içeriğine ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler.

Altıncık, itirazın önceki akşamüzeri geldiğini, bu kapsamda da ihalenin durdurulduğunu belirtti.

MİK’den ve itiraza konu olan şirketten bilgi ve belge talep ettiklerini belirten Altıncık, “Bilgi ve belge girişlerinin tamamlanmasının ardından 10 iş günü süremiz var. 10 gün iş günü içerisinde itiraz değerlendirilecek, karar üretilecek” dedi.

Bilgi ve belge girişlerini Perşembe gün mesai bitimine kadar bekleyeceklerini ifade eden Altıncık, “Konu muhtemelen önümüzdeki hafta gündeme gelecek” şeklinde konuştu.

Altıncık, soru üzerine, itiraz içeriğine ilişkin herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtti, “Sadece kazanana yönelik olduğunu biliyorum” dedi.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin ise, Rekabet Kurulu’na gelen itiraz üzerine ihalenin durdurulduğunu anlattı:

“Bir şirket Rekabet Kurulu’na müracaat etti, kurul da karar üretilene kadar ihaleyi durdurma yazısı gönderdi. Şu an beklemedeyiz.”

Üresin de Altıncık gibi, soru üzerine, itirazın içeriğine ilişkin henüz bir bilgisi olmadığını belirtti.



