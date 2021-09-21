Girne, Gazimağusa ve İskele bölgesinde bazı köylerde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 9.00-15.00 saatleri arasında Gazimağusa ve İskele’de bazı yerleşim yerlerine 6 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Gazimağusa’da Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar ve Cemer Su; İskele’de Boğaziçi ve Sınırüstü köyleri etkilenecek.

Öte yandan Girne bölgesinde yarın 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında Beylerbeyi Zafer Caddesi ve Bellaview Otel civarına elektrik