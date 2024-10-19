Girne'den Türkan Sultan geçti

Yeşilçam'ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, davetli olarak geldiği KKTC’de en çok sevilen filmlerinden biri olan ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Girne’deki özel gösterimine katıldı

Türk sinemasının en önemli filmlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım” önceki akşam Türkan Şoray’ın katılımıyla Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda izlendi.

Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, davetli olarak geldiği KKTC’de en çok sevilen filmlerinden biri olan 1978 yılı yapımı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Girne’deki özel gösterimine katıldı.

Etkinliğe yoğun katılım oldu.

Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’in başrollerini paylaştığı filmi, Atıf Yılmaz yönetmişti. 1978 yapımlı film, Cengiz Aytmatov’un “Kırmızı Eşarplı Kavağım” adlı kısa öyküsünden uyarlanmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türk sineması oyuncusu Türkan Şoray ile bir araya geldi.

Karaoğlanoğlu’nda gerçekleşen sosyal içerikli yemekte Sibel Tatar, Türkan Şoray’a koza işi çerçeve ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan Kıbrıs Mutfağı kitabını takdim etti.

Sibel Tatar takdim sırasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Kadınının ipek kozasından ürünler yaptığını belirterek, üzerinde Türkan Şoray’ın fotoğrafının bulunduğu bir çerçeve hazırlandığını söyledi.

Sibel Tatar ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan, içerisinde Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içeceklerin bulunduğu Kıbrıs Mutfağı isimli kitabı Türkan Şoray’a takdim etmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Türkan Şoray ise konuşmasında, koza işini yapan emekçi kadınlara ve Kıbrıs Mutfağı isimli kitabın hazırlanmasında öncülük eden Sibel Tatar’a teşekkür etti.