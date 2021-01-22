Girne'de yine aşı krizi

80 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan aşılama çalışmasında kaos yaşanıyor. Girne Akçiçek Hastanesi'nde dün yine aşı eksikliği yaşandı. Aşı bitince 40'dan fazla yaşlı aşılanamadan evine dönmek zorunda kaldı





Sağlık Bakanlığının 80 yaş üstü vatandaşlar için başlattığı COVID - 19 aşılama çalışmasında kaos yaşanıyor.

Girne Akçiçek Hastanesi'nde dün yine aşı konusunda eksiklik yaşandı, aşı bitti, bazı yaşlılar aşılanamadı.

Aşı olmak için hastanelere çağrılan yaşlı vatandaşlar aşı sırası için aynı ortamda sosyal mesafe olmadan yan yana bekletildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yeterli aşı yollamaması nedeniyle hastane yönetimleri aşılama planlaması yapamadı. Girne Akçiçek Hastanesinde 3 kez aşı biterken, aşı olamadan geriye dönen vatandaşlar oldu. Bu arada kronik hastalığı olanlara aşı yapılmayacağı bildirilmediği için ise hastaneye giden birçok bu durumdaki vatandaş da boşa bekledikten sonra evlerine dönmek zorunda kaldı.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde bir hemşire dün, Koronavirüs aşısı yaptırmak için sıra bekleyen, 65 yaş üzeri vatandaşlara çağrı yaparak, ellerinde 30 tane aşı olduğunu ve başka aşı olmadığını duyurdu. Görevli hemşire, sıra numarası ile aşı yaptıran vatandaşlara seslenerek, 30 numaranın dışındakilerin beklememesi gerektiğini söyledi. Hemşire, tepki gösteren vatandaşlara ise “elimizde aşı olmadığını bilmiyorduk” dedi. Aşı sırası bekleyen 65 yaş üzeri vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhun Birinci dün 140 kişiye daha aşı yapıldığını ellerindeki aşının bittiğini söyledi. Birinci yaklaşık 40 aşı daha geleceğini onların da bugün yapılarak artık gelecek olan aşıyı bekleyeceklerini kaydetti. Birinci ayrıca dün aşı olmadan 40'dan fazla kişinin geri döndürülmek zorunda kaldığını ifade etti.

