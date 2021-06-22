Girne'de yarın elektrik kesintisi olacak

Girne’de yarın iki bölgede elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle, yarın 11:00 ile 14:00 saatleri arasında, Ahmet Aksu Sokak, Karaoğlanoğlu Benzinciliğinin Kuzey kısmı ve Özyalçın Sitesi bölgelerine; 09:00 ile yaklaşık 12:00 arasında da Şht Bayar Piskobulu Sokak, Şht Temel Şimşir Sokak, Dağ Yolu Sokak ve Papatya Sokak’a elektrik verilemeyecek.