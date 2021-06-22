banner583
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
32 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
29 0
 
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
27 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
21 0
banner661

Girne'de yarın elektrik kesintisi olacak

banner476

Girne’de yarın iki bölgede elektrik kesintisi olacak.

banner666
Girne'de yarın elektrik kesintisi olacak
 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmalar nedeniyle, yarın  11:00 ile 14:00 saatleri arasında, Ahmet Aksu Sokak, Karaoğlanoğlu Benzinciliğinin Kuzey kısmı ve Özyalçın Sitesi bölgelerine; 09:00 ile yaklaşık 12:00 arasında da Şht Bayar Piskobulu Sokak, Şht Temel Şimşir Sokak, Dağ Yolu Sokak ve Papatya Sokak’a elektrik verilemeyecek.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.