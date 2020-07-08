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Girne'de iki plajın deniz suyu analizleri temiz

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Girne'de iki plajın deniz suyu analizleri temiz

Girne Belediyesi -Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı’nda yapılan deniz suyu analiz sonuçlarının temiz çıktığını duyurdu.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediyenin kent sınırları içerisinde, halk ve turistlerin yoğun olarak kullandığı belediyeye ait halk plajları ve kıyılarından “E-coli ve enterokok” tahlili yapılması amacıyla alınan deniz suyu örneklerinin temiz çıktığı kaydedildi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, AB standartları temel alınarak Kervansaray Halk Plajı ve Antis (Karaoğlanoğlu) Belediye Plajı'ndan alınan deniz sularının “E-coli ve enterokok” taramalarının "0" çıktığını, halkın bu bölgelerde gönül rahatlığıyla denize girebileceğini söyledi.

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