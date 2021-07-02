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Girne'de iki işletme mühürlendi

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Girne'de iki işletme mühürlendi

Girne’de yeme içme yerlerinin denetiminde sağlık kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle iki iş yerinin faaliyetleri durduruldu.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye tarafından 8-30 Haziran arasında yapılan gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 önlemleri ile ilgili denetimlerde, binayla ilgili teknik eksiklikleri bulunan Mami Malti Market ile mutfak tasarım koşullarında uygunsuzluk tespit edilen Zeytin Köy Meyhanesi’nin faaliyetleri durduruldu. Teknik eksiklerini gideren Mami Malti marketin faaliyetine izin verilirken, Zeytin Köy Meyhanesi’nin tadilat çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İHBAR, UYARI VE PARA CEZASI

Denetimlerde, 44 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 6 işletmeye eksiklerini gidermemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı; 1 iş yerine yetersiz gıda hijyeni önlemleri, 4 işyerine gerekli Covid önlemlerini almadığı gerekçesiyle para cezası verildi, 2 markette uygun koşullarda olmayan çeşitli gıda ürünlerine el konuldu. 

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel yaptığı açıklamada, denetimlerin amacının yeme içme ve eğlence sektör işletmecileri ile çalışanlarının farkındalığının ve sorumluluk bilincinin arttırılması ve halkımızın sağlığının korunması olduğunu söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, yeme içme ve eğlence mekanlarının yoğunluğu nedeniyle hijyenle ilgili önlemlerin sıkı şekilde uygulanmasını gerektirdiğini kaydetti.

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