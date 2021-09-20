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Girne'de elektrik kesintisine dikkat

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

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Girne'de elektrik kesintisine dikkat
 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü’ne, 11.00-15.00 saatleri arasında ise; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek. 
 

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