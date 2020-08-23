Girne'de Covid-19 denetimlerinde bir iş yeri kapatıldı

Girne’de dün gece eğlence yerlerinde yapılan denetimde bir işletme mühürlendi, biri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Girne Kaymakamlığı, Girne Belediyesi, Çevre Koruma Dairesi ve Girne Polis Müdürlüğü ekipleri, Bakanlar Kurulu ve İlçe Emniyet Kurulu’nun Covid 19 tedbirleri kapsamında işletmelerle ilgili aldığı kararlar uyarınca bölgedeki eğlence yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polis bültenine göre, 22.00-01.00 saatleri arasındaki denetimlerde bir işletmenin izinsiz müzik yaptığı tespit edilerek işletme sahibi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bir başka işletme ise işletme izni hilafına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Girne Belediyesi tarafından mühürlendi.