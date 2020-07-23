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Girne'de 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Girne Çevre Yolu Edremit Çemberi ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Girne'de 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

  

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğine işaret edilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

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