Girne'de 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Girne Çevre Yolu Edremit Çemberi ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğine işaret edilerek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.