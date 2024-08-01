Girne'de 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Girne bölgesinde Şht. Mustafa Sokak'ta yer alan Korman Apartmanları'na elektrik enerjisi verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9.30 ile 12.30 saatleri arasında olacak.
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