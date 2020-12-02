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Girne'de 2 günde 7 yerel vaka

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Girne'de 2 günde 7 yerel vaka
Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan 6 yerel vakanın tümünün Girne bölgesinden olduğu aldığımız bilgiler arasında. Dün açıklanan 2 yerel vakanın biri de Girne'dendi.
Bugünkü yerel vakalardan 3 vaka, Elexus Otel çalışanı olduğu aldığımız bilgiler arasında yer alırken, bu çalışanların otel dışında bulunmadıkları, bu nedenle temas takip ekibinin işinin kolay olacağı ifade ediliyor. 
Vakalardan diğerinin ise Akçiçek Hastanesi’nde görevli, hem ambulans hem acilde çalışan bir hemşire olduğu bildirilmekte. Uzun süredir sağlık çalışanları Covid 19 olmamıştı, bu ikinci dalgada ilk sağlık çalışanı olduğu belirtiliyor.
Diğer iki vakadan biri minibüs şoförü, diğeri de inşaat işçisi. İkisi de birbirinden bağımsız olduğu bildirilirken, birçok temaslılarının olduğu aldığımız bilgiler arasında.
Son iki günde Girne’de yedi yerel vaka çıkarken, 7 vaka da KKTC vatandaşı olmadığı ülkede çalışma izni ile bulundukları kaydedildi.
 
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