banner875
banner885
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
5 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
18 0
 
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
2023 yılının burcunuza özel tüm etkileri
564 0
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
Yılbaşı alış verişleri sönük geçiyor
27 0
29 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
36 0
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
19 0
banner878
banner887

Girne-Çatalköy yolu yenilecek

banner898

Başbakan Üstel, Girne-Alsancak yolunun tamamlanmasını ardından yaz başlamadan benzer sıkıntılar yaşanan Girne-Çatalköy yoluna geçmeyi planladıklarını vurguladı

banner825
Girne-Çatalköy yolu yenilecek
banner892
Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne-Alsancak yolu üzerinde yapımına başlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
Yapım çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde bir kısmı tamamlanan asfalt döküm çalışmalarını inceleyen Bakanlar, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. 
Başbakan Üstel, burada yaptığı açıklamada, Girne’den Güzelyurt’a kadar olan yolun trafiğin en yoğun yaşandığı ve nüfus olarak en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu belirtti ve amaçlarının halkın zaman ve yakıt israfı yapmadan, güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi olduğunu söyledi.
Girne-Alsancak yolunun ardından yaz başlamadan benzer sıkıntılar yaşanan Girne-Çatalköy yoluna geçmeyi planladıklarını vurgulayan Başbakan, “Hükümet ortaklarımızla birlikte 2027 yılına kadar görev başındayız. Nerede yarım kalan bir proje varsa, nerede halkımızı rahatlatacak bir proje varsa yerel yönetimlerimizle birlikte yapacağız. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde büyük projelere imza atacağız” dedi.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.