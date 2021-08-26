banner583
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
9 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
815 0
 
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
70 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
19 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
150 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
21 0
52 0
banner661

Girne bölgesinde yarın birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

banner476

banner666
Girne bölgesinde yarın birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

Girne bölgesinde yarın orta gerilim elektrik şebekesinde bakım onarım çalışması yapılacağından, geniş bir alana 09:30 ile 12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, Kahveler ve Şirinyalı Bölgeleri, Güzelyalı Sahili, Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, Köy İçi ve Mezarlık Bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve Civarı, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ, Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.