Girne bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

28 Mart 2023 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00'dan yaklaşık 13:00'a kadar; Alsancak Great Sitesi ve Karaağaç Baştaşlar Sitesi civarına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.